Nei guai dopo aver tentato il furto in un'auto ferma nel parcheggio

PORTO SAN GIORGIO - Un uomo di 60 anni già noto per altri precedenti è stato individuato e denunciato per furto aggravato dai Carabinieri della Compagnia di Fermo ed in particolare quelli della Stazione di Porto San Giorgio.- Il sessantenne è ritenuto colpevole di un furto su un' auto in sosta commesso nel parcheggio di un ristorante della frazione di Torre di Palme.

Il ladro aveva infatti infranto il vetro di una Ford asportando un paio di cuffie Apple Airpods ed alcune banconote per la somma di 50 euro, provocando però un danno alla vittima di oltre 500 euro. Provvidenziale anche in questo caso il supporto dei sistemi di videosorveglianza. I Carabinieri della Stazione di Fermo hanno invece individuato, in seguito ad accurate indagini, un pregiudicato partenopeo, già denunciato poche settimane fa per un furto in un fornaio e per la ricettazione di alcune biciclette.

L’uomo è stato denunciato per tentato furto continuato in abitazione poiché riconosciuto dai sistemi di video sorveglianza che lo hanno immortalato mentre tentava di introdursi in alcuni condomini e garage a Campiglione di Fermo.