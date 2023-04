Fabriano, ricatto hard dopo aver visitato il sito di incontri: il pensionato prima paga e poi denuncia

FABRIANO - Cerca l'avventura in un sito di incontri hard ma finisce vittima di un' estorsione.Vittima un fabrianese, 70enne. L’uomo, recentemente, ha iniziato a navigare in un sito internet di incontri piccanti. dove ha fornito il proprio numero di cellulare. Poco dopo, via Whatsapp, ha iniziato a ricevere pressanti richieste di denaro. L’uomo è stato minacciato di gravi ritorsioni, ossia la pubblicazione delle immagini e delle conversazioni scambiate sul sito. Preso dal panico ha ceduto alle pressioni dell’estorsore ed ha versato, come richiesto, circa mille euro.

Ma l'incubo non era finito: minacce e richieste di denaro sono continuate. L’uomo ha deciso di reagire non effettuando più alcun versamento esi è recato in caserma dove ha raccontato tutto. Dopo lunghe indagini i militari di Fabriano sono riusciti a risalire all’autore dell’estorsione, a identificarlo e denunciarlo. Si tratta di un 30enne, incensurato, nato e residente in Piemonte, che ora dovrà rispondere del reato di estorsione.