Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella è il nuovo sindaco. Una vittoria senza storia

PORTO SANT’ELPIDIO - Una vittoria a valanga, quella di Massimiliano Ciarpella a Porto Sant’Elpidio. Quando mancano ancora alcune sezioni, il neo sindaco conquista la città con una superiorità schiacciante, vola al 70% dei consensi. Il candidato del centrosinistra Paolo Petrini è più che doppiato e già a mezzora dalla chiusura delle votazioni ha riconosciuto la sconfitta tramite i social network congratulandosi con l'avversario. Non c'è stata storia: sin dalle prime sezioni scrutinate il vantaggio è parso nettissimo ed al quartier generale di Ciarpella è subito esplosa la gioia incontenibile per una città che per la prima volta nella sua storia sarà a guida centrodestra.



Le cifre



Ieri sera alle 23 era andato a votare il 41,08% degli aventi diritto contro il 48,27% del primo turno. Il calo quindi c’è, ma anche in questo caso, come avvenuto allo stesso primo turno di due settimane fa, è complicato fare dei raffronti con il passato visto che alle amministrative del 2018, quelle che decretarono la vittoria del sindaco uscente Nazareno Franchellucci contro Giorgio Marcotulli, si votava solo di domenica. Il calo comunque c’è stato anche durante il pomeriggio: ad esempio alla rilevazione effettuata alle ore 19 l’affluenza era di poco superiore al 30% dei votanti (per la precisione il 30,26%) contro il 38,96% che era stato registrato sempre alle 19 in occasione del primo turno. Fra primo e secondo turno c’è poi stato un cambiamento a livello meteo importante: in sostanza, dopo il maltempo delle scorse settimane, quello appena alle spalle è stato il primo weekend dal sapore estivo. Senza contare, poi, che al ballottaggio il calo è fisiologico.



Le sezioni



In città si è votato in 19 sezioni nei 7 quartieri della città: in Centro, alla Corva, a Cretarola, alla Faleriense, a Fonte di Mare, a Marina Picena, a San Filippo. I due candidati hanno imbucato la loro scheda di mattina presto, Ciarpella alla Faleriense, seggio numero 13, Petrini a San Filippo, al numero 19.



Il sostegno

Al vincitore sarà consegnata la fascia tricolore domani mattina alle 11.30, con tanto di cerimonia al piano terra della sede municipale. La domenica al voto si è svolta in tranquillità, senza baruffe, con un minimo flusso di prima mattina e una presenza invece crescente nel pomeriggio fino a tardi. Nel Comune di 26.378 abitanti erano 20.076 gli aventi diritto di cui 9.746 maschi e 10.330 femmine. In particolare a mezzogiorno aveva votato il 12,41% della cittadinanza, 2.491 persone. Il maggior flusso si era registrato al seggio 13 della Faleriense, in via Pesaro, con una percentuale del 15,02%, una minima partecipazione ha registrato invece il seggio 10 in Centro alla scuola Pennesi, al 10,84%. Al ballottaggio di cinque anni fa, appunto fra Franchellucci e Marcotulli, si era recato alle urne il 17% degli aventi diritto alle 12.



Con Ciarpella c’è una coalizione di 7 liste: Fratelli d’Italia, Progetto Civico, Siamo Pse, Pse al Centro-Udc, Pse Si muove, Pse Sul serio, Il centrodestra. Con Petrini ci sono invece 4 liste: Pd, Pse Tradizione e Futuro, Petrini sindaco, Civico Impegno. A trainare i due candidati al primo turno sono stati i due partiti: il Pd al 20,34% per Petrini, Fratelli d’Italia al 19,35% per Ciarpella. Diverso è stato l’andamento dei civici, che nel centrodestra hanno contribuito al risultato, portando Ciarpella al 49.50% su spinta di Siamo di Enzo Farina al 14,46%, Si muove al 4,57%, Sul serio al 4,29%, Progetto Civico al 3,13%. Per Petrini, al 27,80% al primo turno, solo la sua lista aveva raggiunto il 3,68% mentre le altre due si erano fermate all’1,42% e al 2,36%. Significativo anche il contributo dei nuovi ingressi in politica, soprattutto nel centrodestra con Fratelli d’Italia e nelle file civiche, mentre il Partito Democratico conta sull’osso duro rappresentato dall’attuale e dalla precedente maggioranza. Sotto la lente anche le scelte di chi al primo turno aveva invece votato Gian Vittorio Battilà, anche lui civico, con il sostegno di Fi e Lega.