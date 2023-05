Disfatta Pd, la ricetta di Matteo Ricci (sindaco dell'ultima roccaforte rossa): «Serve una Costituente vera per vincere le prossime elezioni Europee»

ROMA - Il Pd che fatica come si è visto anche ieri nelle amministrative di alcuni comuni italiani e l'appello di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, ultima roccaforte rossa delle Marche, e coordinatore dei sindaci del Partito Democratico. «E' necessaria una Costituente vera del nuovo Pd per vincere le prossime elezioni europee. Sapevamo che il congresso non avrebbe risolto tutti i problemi. Abbiamo bisogno di una fase di rigenerazione, di riflessione e riorganizzazione guidata dalla nuova leadership del Pd per un nuovo centrosinistra».

Sostegno alla segretaria Elly Schlein

«Dobbiamo definire meglio il profilo culturale e politico e l'organizzazione dei progressisti, in maniera coinvolgente e allargando il campo - ha rimarcato il sindaco di Pesaro - Già dalle prossime elezioni europee dovremmo presentarci come una reale alternativa alla destra di Giorgia Meloni e per fare questo serve anche un'opposizione più unita e credibile.

Serve un gruppo dirigente impegnato a sostegno della nuova segretaria Elly Schlein in questo duro lavoro sui territori e a livello nazionale. Dobbiamo essere uniti e plurali per vincere le prossime elezioni europee».