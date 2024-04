URBINO Arriva la conferma della candidabilità di Maurizio Gambini al terzo mandato, fermo restando che le regole del voto saranno quelle previste per comuni al di sopra dei 15mila abitanti.

Era già chiaro

«Urbino – spiega l’avvocato Francesco Venditti - non è un Capoluogo a metà e non si tratta di una svista o di una eccezione, ma è un Comune Capoluogo di Provincia in cui, in più, il sindaco può beneficiare del terzo mandato. Perciò, la visione dell’intero addentellato normativo e amministrativo era chiara prima, ancora più limpida oggi e non lascia dubbi al riguardo e l’essere Capoluoghi di Provincia è una condizione diversa dall’essere un Comune con meno di 15.000 abitanti, due situazioni che non vanno a interferire con i sistemi elettorali e la possibilità di usufruire del terzo mandato. Pertanto, ci sono Comuni individuati come Capoluoghi di Provincia per legge, ci sono Province con più Capoluoghi (tra cui la nostra) e ci sono Comuni Capoluoghi di Provincia sotto i 15.000 abitanti (al momento, in Italia, sarebbe solo Urbino, ma potrebbero esserci, in futuro, anche altri casi) i cui sindaci possono, secondo la normazione attuale, beneficiare del terzo mandato. Posto che il sindaco e gli assessori dei Comuni di Urbino, Cesena e Carrara hanno già ottenuto l’incremento delle indennità loro spettanti (in forza della Legge di Bilancio e per il caso di Urbino, anche della determinazione dirigenziale n. 54/2022), i maggiori oneri finanziari riguarderanno le indennità di funzione e i gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri e agli assessori aggiuntivi. Precisamente, per Urbino questo maggiore onere viene quantificato (in base ai parametri stabiliti dalla Legge di Bilancio per il 2022) presuntivamente in 56.833 euro al mese per un totale di 681.996 all’anno, a carico del Comunee con il contributo statale a titolo di concorso alla copertura dell’onere sostenuto per i suddetti incrementi di spesa (sempre per Urbino) pari a 124.140,03 erogati per l’anno 2022; 256.501,40 per il 2023 (in fase di liquidazione) ed 378.011,88 euro previsti per il 2024.

Le circoscrizioni

«L’ultimo tassello – conclude l’avvocato Venditti - dovrà essere aggiunto in sede regionale. Attualmente, per l’elezione del Consiglio Regionale delle Marche, sono previste, all’art. 6 comma 1 della Legge Regionale n. 27/2004, 5 circoscrizioni elettorali, corrispondenti al numero delle Province. Si potrebbe prevedere l’istituzione della circoscrizione autonoma di Urbino, in modo che possano venirle assegnati almeno 2 consiglieri regionali, in base alla modalità di calcolo prevista dal medesimo articolo».