Ballottagio Ancona, fotografano il voto dentro la cabina: due elettori incastrati dal "click" e deferiti dopo l'intervento della Digos. Ecco dove

ANCONA - La tentazione del selfie, dentro la cabina elettorale, è stata più forte degli appelli del questore di Ancona. Due elettori sono stati deferiti in stato di libertà per aver fotografato la propria preferenza all'interno del seggio elettorale in zona Grazie. A incastrarli il volume del cellulare tenuto alto: il click ha infatti richiamato l'attenzione dei rispettivi presidenti delle sezioni elettorali che hanno così allertato le forze di polizia.

Incastrati dal "click"

Malgrado gli appelli formulati dalla Questura di Ancona alla vigilia del voto, al termine della tornata elettorale conclusasi con il ballottaggio per le elezioni amministrative effettuato nei giorni 28 e 29 maggio, il personale della Digos è quindi intervenuto in due diverse circostanze in un seggio per la fotografia scattata da due elettori.

La Digos in azione

La violazione penale è stata prontamente riscontrata dagli investigatori che hanno controllato l’apparecchio telefonico dei due cittadini segnalati ed hanno accertato che nella memoria dei rispettivi cellulari vi era ancora la foto della scheda elettorale appena votata.