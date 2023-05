Francesco Acquaroli, governatore delle Marche: il capoluogo dorico passa al centrodestra per la prima volta dopo 30 anni e si completa quella filiera Governo-Regione-Comune di cui ha parlato anche la premier Giorgia Meloni quando è venuta ad Ancona. Quanto questa filiera ha pesato sul risultato?

«Il senso della filiera politica è fondamentale perché significa condividere un progetto, obiettivi e strategie. Si lavora in maniera molto più semplice. Poi chiaramente la filiera istituzionale è un’altra cosa: da governatore parlo con sindaci di ogni colore politico».

In cosa il rapporto diventa più semplice?

«Per fare un esempio: sulle infrastrutture, sul porto, c’è una visione comune: da domattina sappiamo cosa dobbiamo fare».

Ovvero?

«La penisola del porto è un obiettivo importante, ma anche rendere Ancona città capoluogo nel vero senso della parola. Per chi si ricorda, lo dissi anche 5 anni fa, quando ero parlamentare, proprio durante la campagna elettorale per Ancona: il ruolo del capoluogo è importante non solo per la città, ma per tutte le Marche».

Cosa significa, nel concreto, questo ruolo?

«Essere punto di riferimento sostanziale: il centro nevralgico delle strategie regionali. Anche nelle cose più scontate. Penso ad esempio alla difficoltà per i marchigiani di accedere ad Ancona, o di partire in treno da Ancona. Non è punto di riferimento come Milano per i lombardi».

Fino ad oggi l’amministrazione comunale non ha garantito questo tipo di ruolo al capoluogo?

«Questo lo giudicano gli anconetani. Io dico che la percezione di Ancona come città capoluogo non era forte, mentre dovrebbe rendere coeso il territorio regionale. E credo che Silvetti saprà farlo. È stato consigliere regionale ed è una persona umile, che sa ascoltare».

Inizialmente non tutti i partiti erano convinti della sua candidatura. Poi lei lo ha blindato e il nome è passato: quanto va a lei il merito di questa vittoria?

«È una vittoria di squadra, di persone che lavorano intorno ad un grande progetto. E Daniele Silvetti è il volto di questo gruppo».

Il primo progetto da cui inizierete a lavorare come filiera?

«Quello del porto (la penisola, ndr) è essenziale. Ci siamo presi questo impegno e il porto - nella piattaforma con aeroporto ed interporto - può essere l’infrastruttura che fa fare il salto di qualità alla nostra regione».

Il risultato ad Ancona avrebbe fatto pendere l’ago della bilancia, in un senso o nell’altro, anche in chiave regionale: quanto la vittoria di Silvetti ipoteca la sua conferma a Palazzo Raffaello nel 2025?

«Ogni sfida va letta singolarmente. Oggi c’è grande gioia per questo successo, su cui politicamente si è lavorato tantissimo. Ma sappiamo che il giudizio dei marchigiani sarà su altre questioni: dobbiamo essere in grado di dare quelle risposte per cui ci hanno votato due anni e mezzo fa».