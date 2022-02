Allarme per una chiazza in mare, escluso l'inquinamento: ecco di cosa di tratta

PORTO SANT’ELPIDIO - Macchie in mare ieri mattina vicino alla riva, avvistamento in via Faleria all’altezza dello stabilimento Luna Rossa. Già era partita l’allerta petrolio ma l’intervento tempestivo della Capitaneria di Porto San Giorgio ha tranquillizzato tutti.

Non si trattava di inquinamento bensì di alghe che si vengono a formare durante le mareggiate. In questi ultimi giorni la costa è stata battuta dal maltempo anche se danni agli chalet per il momento non sembra si siano registrati, come era stato nelle passate invernate. Immediatamente appena è scattato l’allarme si è attivata la Guardia Costiera e c’è stato il sopralluogo utile a chiarire subito che si trattava di un fenomeno naturale, niente di preoccupante. Casi di inquinamento in genere non si registrano d’inverno ma quando è caldo. Il caso di ieri dimostra che non cala mai l’attenzione della Capitaneria per la salvaguardia ambientale e non cala l’attenzione della popolazione che, come vede qualche stranezza, segnala.

I primi ad allarmarsi erano stati i pescatori preoccupati per quelle macchie dense, oleose, ma le verifiche hanno chiarito tutto. Il lungomare sud di Porto Sant’Elpidio è sempre super monitorato dal Circomare di Porto San Giorgio perché la costa è in erosione e l’acqua arriva pericolosamente molto vicino, quasi a ridosso degli stabilimenti balneari e può arrivare agli impianti pubblici, marciapiedi, illuminazione. Negli anni passati è capitato spesso di registrare danni alle strutture pubbliche e private

