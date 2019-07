Va a sentire l'acqua in zona Passetto e cade che paura per una turista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di paura questa mattina in zona Passetto per una turista di 71 anni che era scesa per andare in acqua ma nella zona dove la presenza di alche è più massiccia ha perso l'equilibrio ed è caduta a testa sbattendo la testa. Immediato l'intervento della Croce Gialla con la donna che è stata portata all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.