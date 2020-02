Pesaro, la riva del mare si tinge di arancione: colpa di alghe e caldo anomalo

PESARO - Inverno e temperature anomale: la fioritura algale arriva con congruo anticipo. Il fenomeno si solito si verifica in effetti d’estate, in determinate circostanze, e porta a una fioritura algale molto caratteristica che colora le acque del mare di rosso e arancione, colori piuttosto vivi.

Si tratta di un evento assolutamente naturale e non pericoloso per l’uomo. Nei giorni scorsi ci sono state diverse segnalazioni di alghe rosse lungo la costa romagnola e ieri le segnalazioni sono giunte anche a Pesaro come si evince dalla foto Toni. Verranno eseguiti come sempre dei campionamenti ma la presenza di alghe lungo la riva non è assolutamente tossica. La curiosità è soprattutto legata al periodo dato che di tratta di microrganismi non certo tipici del mese di febbraio.

