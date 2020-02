Doppia beffa per i ladri del bar: fermati dal nebbiogeno, inseguiti e arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO -in azione per la terza volta in pochi giorni. Dopo i due blitz nel quartiere di San Filippo Neri i malviventi sono entrati in azione, la notte scorsa e lunedì, aldi. Ma in due, questa volta, sono finiti in manette. Tutto è accaduto intorno alle 2.45 del mattino quando un gruppo di malviventi è riuscito a penetrare all’interno del locale che si affaccia sulla. A forzare la porta è stato un ventenne di origini straniere che è riuscito a scardinarla a mani nude.Una volta dentro la banda si è avventata sull’area del registratore di cassa ma è riuscita soltanto ad arraffare una manciata diprima che entrasse in funzione l’allarme nebbiogeno, che ha mandato in tilt anche il traffico della zona. Sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, poco dopo, a rintracciare due dei componenti della banda. Si tratta di due ventenni. Uno di loro è quello che è riusito a scardinare con le mani la porta di ingresso dell’attività di via Pasubio.