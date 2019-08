Mare tinto di giallo: è la fioritura dell'alga innocua Fibrocapsa Japonica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Si tratta proprio di un’alga, o meglio, di una microalga: le analisi che l’Arpam ha fatto su campioni raccolti lunedì scorso nei tratti di mare che si sono colorati di giallo hanno stabilito che si tratta proprio della microalga “Fibrocapsa Japonica”.Lo rende noto la Capitaneria di Porto di Porto San Giorgio che, per mezzo della comandante Simona Gentile, fa sapere che «si tratta di fenomeni che si manifestano con particolari condizioni meteo, cioè le alte temperature del mare e l’assenza del moto ondoso. Tutto ciò conferisce alle acque uno spettro di colore che va dal rosso sfumato al giallo-marrone. L’acqua si colora in poco tempo interessando i primi 200 mt dalla battigia. Gli effetti possono durare fino a 1-2 settimane». Nessun problema o conseguenze, né per l’uomo né per i pesci.