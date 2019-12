Dai rubinetti esce acqua marrone: «Colpa del cloro che rovina le vecchie tubature»

FOLIGNANO - Altri problemi sono stati segnalati nella frazione di Piane di Morro per quanto riguarda la fuoriuscita di acqua sporca dal rubinetto di alcune abitazioni. I problemi si erano già verificati qualche tempo fa in alcune case della cittadina picena. Intervennero anche i tecnici della Ciip per rassicurare i residenti e spiegare che a breve sarebbero partiti alcuni lavori che avrebbero evitato il ripetersi di tali eventi. Come spiega il sindaco di Folignano Matteo Terrani «Ogni giorno, sporadicamente, abbiamo questo problema in varie zone del nostro Comune. La clorazione delle acque alla sorgente rovina alcune tubature già vecchie e già in non perfette condizioni che si rovinano ulteriormente in queste fasi, trasportando il materiale ferroso che poi fuoriesce dai rubinetti».

LEGGI ANCHE:

San Benedetto, dai rubinetti esce acqua marrone: disagi e proteste

Fermo, il mare si tinge di giallo: allarme tra i bagnanti per una fioritura di alghe

Il sindaco di Folignano Matteo Terrani prosegue: «la Ciip sta anche studiando una nuova metodologia di sanificazione dell’acqua, alternativa alla clorazione, che entrerà in sperimentazione all’inizio del prossimo anno. Dopo le feste, inoltre, inizieranno i lavori in alcune zone del Comune quali viale Aosta, piazza Bolivar, via Don Bosco e viale Assisi: si tratta di lavori per una somma di circa 200mila euro, mentre nel prossimo piano della Ciip verrà fatto un ulteriore intervento massiccio per un’altra condotta che partirà dalla frazione di Villa Pigna Alta per arrivare fino a via Alessandria. L’acqua, quando esce in questo modo, non è potabile; tuttavia non esce sempre a tutte le ore del giorno e alla stessa famiglia, ma accade a macchia di leopardo. Nel giro di un mese si possono verificare questi eventi più dei una volta. Visto che c’è questa situazione non si può fare nemmeno un’ordinanza di chiusura dell’acqua, perché bisognerebbe farlo solo quando l’acqua stessa esce dai rubinetti in queste condizioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA