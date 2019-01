Dai rubinetti delle case esce ​acqua marrone: disagi e proteste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Brutto risveglio per i residenti della zona a Nord di San Benedetto, nell’area al confine con il territorio di Grottammare. In diverse abitazioni della zona compresa tra via Mancini, via Murri e via Botticelli infatti ieri mattina i rubinetti erogavano acqua marrone. L’allarme lo ha lanciato l’ex esponente del comitato di quartiere San Filippo Neri Attilio Bruni che si è trovato di fronte all’acqua marrone che usciva dai rubinetti della sua abitazione. In tanti, come lui, hanno segnalato la cosa alla Ciip e tutti affermano di aver dovuto lasciar scorrere l’acqua per diverso tempo prima che tornasse limpida. «Mi chiedo – afferma Bruni – le persone che come me hanno l’autoclave sono ora consapevoli del fatto che il serbatoio si è riempito con acqua sporca. Ora sarà necessario vuotarlo e lavarlo».