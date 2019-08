Il mare si tinge di giallo: allarme tra i bagnanti per una fioritura di alghe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FERMO Macchie dal colore giallo con sfumature verdi e in alcuni casi pure marrone: ha creato allarme, nella tarda mattinata di ieri, un cambiamento del colore abituale delle acque del mare. Un po’ su tutta la costa, stando alle numerose segnalazioni ricevute dalle autorità soprattutto a Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio e Marina di Altidona.Nessun allarmismo, però, perché sembra possa trattarsi di fioritura algale, fenomeno non raro con le alte temperature che si registrano in questi giorni, anche se la Capitaneria di Porto fa sapere che la certezza si avrà solo dopo le analisi effettuate dall’Arpam. Tutto nasce da diverse segnalazioni fatte dai bagnanti, che hanno iniziato a vedere questo strano colore del mare.