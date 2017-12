Il quartiere Corva resta senz'acqua per alcuni problemi all'acquedotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - La Corva senz’acqua per problemi all’acquedotto comunale. La società Tennacola in una nota scrive: «Si avvisano gli utenti della frazione Corva che si è verificata una rottura sulla linea di acquedotto. La rottura è stata riparata e il flusso idrico è stato ripristinato. L’acqua in distribuzione è potabile. Eventuali fenomeni di intorbidimento sono di carattere temporaneo. In tali circostanze è sufficiente far scorrere l’acqua fino alla sua chiarificazione».