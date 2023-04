GROTTAMMARE - Vietato l’utilizzo di acqua potabile per scopi diversi da quelli igienici e alimentare domestico. Il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, firma l’ordinanza antispreco per contrastare la crisi idrica. L’atto segue alla comunicazione della Prefettura di Ascoli relativa alla necessità di “intraprendere iniziative coordinate per la ricerca di un corretto e parsimonioso utilizzo dell’acqua negli ambiti domestici, agricoli e industriali” e di sensibilizzare la cittadinanza ad un uso consapevole della risorsa idrica, limitandone l’uso alle esigenze igienico-potabili. Tra le attività vietate, come riportato nel documento: l’irrigazione ed annaffiatura di orti e giardini; il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; il lavaggio privato di veicoli a motore, con l’esclusione di quello svolto da impianti di autolavaggio regolarmente autorizzati; il riempimento di fontane ornamentali e piscine su aree private. A riguardo è prevista l’attività di controllo da parte del comando della polizia locale.