PORTO SAN GIORGIO Successo per le danze caraibiche al PalaSavelli. L'edizione 2024 di Winter match Super coppa Italia si è rivelata un vero e proprio spettacolo per chi è arrivato ad assistere show e competizioni. Il PalaSavelli si conferma così volano di presenze che fanno bene allo sport, al turismo ed al commercio e a tutto il settore alberghiero che ha accolto gli atleti.

L'assessore allo Sport, Fabio Senzacqua ha così commentato lo svolgimento dell'evento durante lo scorso weekend: «Abbiamo chiuso la manifestazione con grande soddisfazione. L'iniziativa ha superato di gran lunga le nostre aspettative con maggiori presenze rispetto all'anno scorso, con più di mille presenze di atleti provenienti da fuori città. A questi si aggiungono più di 600 pernottamenti nelle strutture alberghiere dislocate su tutto il territorio comunale. Una manifestazione che dall'anno scorso a questo è cresciuta molto. Abbiamo piacere di continuare a riproporla, facendola diventare una tappa fissa a Porto San Giorgio. Siamo orgogliosi di vedere che la kermesse è in costante crescita».

Il sindaco

Il sindaco Valerio Vesprini ha ringraziato la Fashion Gia.Man.Dance. a nome della comunità: «È stato bello vedere la città colorata di presenze, tra alberghi e attività, c'è stato un bel movimento. Un grazie a chi ha organizzato l'evento». Le innumerevoli gare che si sono alternate sulla pista di gara del PalaSavelli, per tutta la giornata di domenica, hanno visto alternarsi gli atleti di ogni età e ogni provenienza, da quelli alle prime armi a quelli più esperti in piroette e ritmi latini.

Il lavoro

Giudici schierati e concentrati nel giudicare ogni figura, dalle prese semplici e quelle più complesse effettuate con grazia e leggiadria. La gara era valevole per il circuito di ranking nazionale e per la selezione del team Italia. Ad organizzare la manifestazione sono stati i responsabili della scuola di ballo Gianni Crucianelli, Manola e Silvia Fontana e Riccardo Ciminari. L'interesse per questo movimento sta riscuotendo un sempre maggiore interesse che è destinato a crescere ancora nei prossimi anni. Quella che si è appena conclusa è stata la trentaduesima edizione con più di mille atleti provenienti da tutta Italia. Per quanto riguarda l’organizzazione del weekend, il sabato è stato dedicato allo spettacolo mentre la domenica alle competizioni che sono durate da mattina a sera. Un progetto che ogni anno cerca di portare in pista nuove performance e formule accattivanti per il settore della danza sportiva che vanta, ogni anno di più, numeri di tesserati in crescita.