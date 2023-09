PORTO SAN GIORGIO - Vende online il divano ma invece di incassare versa 750 euro al bancomat: preso il truffatore. Sono stati i carabinieri di Porto San Giorgio, a seguito della denuncia presentata da un residente, a denunciare a piede libero un cittadino romano, classe 1986, per il reato di truffa.

Il truffatore aveva approfittato di un'inserzione per la vendita di un divano pubblicata dalla vittima sul sito online "Subito.it". Dopo aver concordato una somma da versare, il truffatore aveva raggirato la vittima e simulando operazioni per bonificare il dovuto, ha invece indotto la vittima in errore riuscendo a farle effettuare tre operazioni di ricarica per un importo complessivo di 750 euro, accreditati su una Postepay intestata al truffatore stesso.