PORTO SANT’ELPIDIO - Sequestri di droga e arresti anche a Porto Sant’Elpidio, le operazioni di polizia sono cominciate all’alba e si sono concluse la notte dopo. Il maxi blitz a Lido Tre Archi, l’altro giorno, ha fatto allontanare dalla piazza fermana alcuni soggetti che sono sul libro nero delle forze dell’ordine, qualcuno si è spostato a Porto Sant’Elpidio e ci ha trovato le Volanti della Questura pronte. I problemi nella riviera elpidiense sono gli stessi di quella fermana e civitanovese. Questi problemi si possono suddividere in tre categorie: spaccio, occupazioni, furti e ricettazione. Ci sono bande organizzate, per il 90% sono nordafricani irregolari, soggetti che sbarcano il lunario tra spaccio e furti di oggetti da rivendere a nero. A questi soggetti si legano le occupazioni di case che diventano centrali dello spaccio e depositi di oggetti rubati.



Subito dopo il maxi blitz a Tre Archi è scattato quello a Porto Sant’Elpidio, il servizio interforze h24. Con gli agenti della polizia c’erano i carabinieri, la finanza con i cani antidroga e la polizia municipale di supporto. Il pomeriggio è stato fitto di interventi, uno spacciatore, noto in Prefettura, è stato colto in flagranza. Un altro pusher è stato fermato e accompagnato in Questura. In piazza Garibaldi un giovane magrebino era stato accerchiato da coetanei, dopo aver rubato un cellulare. In questo caso sono intervenuti i militari nell’Arma che hanno dovuto sedare un parapiglia, il giovane che è stato fermato cercava di tenere tutti a distanza mostrando una siringa. Nella notte si è richiesto un intervento in via Roma, sempre di droga si trattava. Un giovane, all’alt dei carabinieri, è scappato a piedi gettando per strada le chiavi della macchina, che sono state recuperate. La vettura è stata perquisita ed è stato sequestrato un certo quantitativo di stupefacente. Indagini in corso anche per un pregiudicato 42enne di San Severino che è agli arresti domiciliari ma girava tranquillo lungo la costa.

L'assessore Farina: «Avanti tutta»



«Avanti tutta! La presenza delle forze dell’ordine si fa sentire forte e chiara» dice l’assessore Enzo Farina che ringrazia prefetto, questore e tutta la macchina della sicurezza al completo. Farina si preoccupa per i ragazzini sempre più invischiati nei giri di droga. «Lo spaccio, le occupazioni e i furti con ricettazione sono tutti fatti collegati - avverte l’assessore - sul fronte della droga si abbassa l’età di chi ne fa uso. Ma la collaborazione delle persone con la polizia e i carabinieri è sempre più forte. Ci sono state diverse testimonianze e segnalazioni che hanno permesso di acciuffare i delinquenti».

«Gli appartamenti -riprende - sono costantemente monitorati, stiamo intervenendo sugli immobili per azzerare le occupazioni. Su tutto, è fondamentale è la sinergia tra Comuni: dobbiamo essere uniti e lavorare tutti in una direzione, Porto Sant’Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, ma anche Montegranaro e, soprattutto, la vicina Civitanova. I problemi non riguardano solo il Fermano, il Maceratese non ne è esente, anzi».