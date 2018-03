Suv si sfrena, sfonda la vetrina del forno e finisce dentro al negozio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Scende dall’auto per fare spesa al panificio Antico Forno in via Castelfidardo quando la sua Audi Q5 ha sfondato la vetrina finendo all’interno dell’attività commerciale. Grande paura al panificio Anteni, nei pressi di Piazza Torino. La donna è arrivata nei pressi del panificio ed è scesa. All’improvviso il boato della vetrina andata in frantumi. Secondo una prima ricostruzione il Suv si sarebbe sfrenato ed è finito contro una vetrata del negozio. Per fortuna nessun ferito. Importanti invece i danni. La cliente che si è scusata con i titolari con i quali ha poi proceduto a compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente. Il panificio resterà regolarmente aperto.