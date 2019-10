Porto San Giorgio, un messaggio e il pusher cala le chiavi dalla finestra: irruzione nel market dello spaccio

FERMO - Stretta contro la droga delle forze dell’ordine. E’ stata una settimana di passione, fermi e denunce, perquisizioni e arresti tra Porto San Giorgio, Lido San Tommaso e Sant’Elpidio a Mare. A Porto San Giorgio gli agenti della Questura scoprono un distributore di marijuana. Appostamenti e pedinamenti hanno portato i poliziotti sulla strada giusta, fino a scoprire la tecnica di spaccio utilizzata dai pusher.

Una tecnica semplice ma ben congegnata e non isolata. In pratica, in un appartamento di Porto San Giorgio si è scoperto un notevole giro di spaccio. Il tossicodipendente arrivava, inviava un messaggio in chat o telefonava e, dalla finestra del palazzo, si vedeva calare le chiavi del portone per entrare. Soldi e dosi di marijuana si scambiavano direttamente sul tavolo di casa dove, ogni tanto, qualcuno si fermava a fumare lo spinello. I poliziotti, capita la dinamica, hanno fatto irruzione e sorpreso un gruppo di ragazzi, alcuni sono riuscita a svignarsela ma tre sono stati fermati e denunciati. In casa sono state sequestrate dosi di marijuana e vasi di vetro utilizzati per conservare l’erba. Sequestrato quasi un etto di fumo. I poliziotti hanno identificato un maceratese che, nei giorni precedenti al blitz, aveva portato la droga. Perquisito in casa, in collaborazione con la Questura di Macerata, è stato sequestrato un altro mezzo etto di marijuana più hashish, anfetamine e sostanza da taglio.

