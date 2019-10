Fossombrone, ricercato da un anno per cocaina arrestato, ignorato l'obbligo di firma

FOSSOMBRONE - Da un anno era irreperibile. I carabinieri della stazione di Fossombrone, in collaborazione con quelli del nucleo operativo della Compagnia di Fano, lo hanno rintracciato ieri mattina in città, all’esito di pazienti indagini, e lo hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Pesaro.

Falconara, il calciatore è ricercato in tutta Europa: trovato con l'hashish e arrestato

Porto Recanati, spaccio di migliaia di dosi di cocaina ed eroina: chiuso il bar dell'Hotel House

Un 56enne marocchino è accusato di spaccio di cocaina. Per questo motivo era già stato arrestato nel settembre del 2018 in quanto ritenuto responsabile di un’attività di piccolo smercio di droga a Fossombrone. Il giudice gli aveva applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma. Ogni giorno doveva recarsi alla stazione dei carabinieri a firmare un registro. L’ha fatto per un mese, poi si è dileguato. Non risulta che abbia un lavoro, è sposato ma la famiglia risiede in Francia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA