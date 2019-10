Osimo, la cocaina arriva ai giardini con la bici elettrica: arrestati due spacciatori albanesi

OSIMO – La polizia ha arrestato due albanesi di 24 e 26 anni per spaccio di cocaina sulla piazza osimana pur facendo base a Scossicci, a Porto Recanati. L’operazione è stata completata ieri pomeriggio al termine di settimane di indagini con pedinamenti e attività di osservazione da parte del commissariato di polizia di Osimo. I poliziotti di Osimo e quelli della Squadra Mobile di Ancona, li hanno seguiti senza farsi scoprire, riuscendo dunque a coglierli in flagranza di reato. In particolare uno dei due, dopo essere uscito dall’appartamento, ha inforcato la bici elettrica per andare a nascondere nella siepe del giardinetto pubblico alcuni involucri in plastica, per poi cederne una parte ad un cliente.

Intervenuti in quell’istante, gli agenti hanno quindi ammanettato lo spacciatore e poi hanno svolto l’inevitabile perquisizione domiciliare. Nell’appartamento usato come covo hanno rintracciato l’altro albanese ritenuto complice, arrestando anche lui. In definitiva gli agenti del commissariato di Osimo e da quelli della Squadra Mobile dorica hanno sequestrato in totale 35 grammi di cocaina suddivisa in una cinquantina di dosi, oltre a denaro contante presente nell’appartamento per un totale di 600 euro in banconote di piccolo taglio.

