Chiaravalle, in casa la cocaina, la pistola e il kit dello spaccio: arrestato un 50enne

CHIARAVALLE - Aveva in casa cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi ed una pistola, a salve ma privata del tappino rosso identifictivo: 50enne in manette.

Porto Sant'Elpidio, cercano droga, trovano soldi e pistole: arrestata la moglie del detenuto

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Chiaravalle hanno arrestato un italiano 50enne del posto che nascondeva in varie parti di una palazzina dosi di cocaina per un peso complessivo di 2,30 grammi, 6,43 grammi lordi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione, nonché tutto il materiale necessario per confezionarla e preparare le dosi. Detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è il reato contestato e per cui dovrà rispondere davanti al Tribunale di Ancona. È stata anche rinvenuta e sequestrata una pistola a salve, con tappo rosso rimosso, per la quale sono in corso ulteriori accertamenti.

Nascondono la cocaina nel campo. Due albanesi presi dopo l'inseguimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA