Trovano i ladri e li inseguono. I banditi: «Fermi o spariamo». Choc in una palazzina

ANCONA - «Fermi o spariamo» hanno urlato in faccia ai residenti del Coppo che si erano lanciati al loro inseguimento. Il brivido della minaccia ha gelato il sangue a chi, mosso dal coraggio e dalla sete di giustizia, ha tentato di acciuffare i ladri che avevano appena saccheggiato un appartamento ed erano tornati a distanza di appena una settimana. Stesso posto, stessa ora: solo che, stavolta, non hanno fatto i conti con i vicini 007 che, allarmati dai rumori, li hanno colti sul fatto, costringendoli a una fuga precipitosa.I banditi, incappucciati, forse anche armati - ma non hanno estratto pistole, al di là della spaventosa minaccia - sono scappati a bordo di un’Audi di colore grigio scuro, forse la stessa usata due giorni prima (giovedì 10 ottobre) per compiere un furto a Cingoli, tentarne un altro a Chiaravalle (dove, però, si sono trovati faccia a faccia con i proprietari e hanno dovuto rinunciare) e depredare un’intera palazzina a Filottrano, dove hanno rubato a casa di un ex consigliere comunale e in quelle del suocero e del cognato. Non dà tregua la gang dell’Audi che sta seminando paura nelle frazioni anconetane e nella provincia dorica. Il tremendo sospetto è che i banditi - almeno quattro, presumibilmente dell’est Europa - siano davvero pericolosi e in possesso della pistola che la sera del 6 ottobre scorso è stata rubata a casa di un ex poliziotto, a Montacuto, con tanto di munizioni (una quarantina di proiettili): erano le 20,30 di domenica, il pensionato stava cenando al piano di sotto con la moglie quando ha sentito dei rumori. Salito in camera, ha trovato tutto a soqquadro e, oltre a gioielli per svariate migliaia di euro, era sparita anche la sua pistola carica. Dalla finestra, ha visto due sagome disperdersi nel buio.