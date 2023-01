PORTO SAN GIORGIO - Selezione in corso per la direzione della Sgds Multiservizi. Ieri si è svolta una prima prova, con la seconda fissata per fine mese si andrà verso la conclusione del bando. Sono stati otto i candidati che hanno partecipato alla selezione utile a decretare chi sarà alla direzione della Sgds Multiservizi. Un nuovo bando per la sostituzione di Marco Ceccarani si è reso necessario dopo che il primo bando è stato annullato per mancanza dei requisiti da parte dei soggetti partecipanti.

«Il precedente bando, ha visto la presentazione di domande prive dei requisiti richiesti - ha ricordato l’amministratrice unica della Sgds Multiservizi, Maria Gabriella Caliandro - . Si è quindi proceduto alla redazione di un nuovo avviso pubblico che ha mantenuto un profilo professionale altamente qualificato con l’introduzione di un sistema di valutazione a punteggi. Dalla selezione, che ora si appresta ad entrare nella seconda e conclusiva fase, ci attendiamo un profilo all’altezza della nostra società, che sappia dar corso agli investimenti già in cantiere, primo tra tutti quello relativo al potenziamento della rete del gas». Sarà questa infatti una delle sfide che si prefigurano per chi gestirà la partecipata. La Sgds Multiservizi, a tal proposito, ha inteso valorizzare le competenze relative anche ad altri settori inerenti al suo operato, quali l’igiene urbana, la refezione scolastica e la farmacia comunale. Al termine dell’istruttoria, quattro candidati sono risultati idonei. Seguiranno dunque i colloqui orali che si terranno il prossimo 30 gennaio.

Al candidato che in base al punteggio ottenuto si collocherà al primo posto della graduatoria finale, sarà conferito l’incarico con contratto di dirigente a tempo determinato per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di stipulazione. La figura potrà essere riconfermata alla scadenza, per lo stesso periodo. Se come auspicato dall’amministrazione, andrà tutto come deve andare, dal prossimo febbraio potrebbe esserci il sostituto di Ceccarani che ha guidato la partecipata per dieci anni. Uno degli auspici prioritari del sindaco Valerio Vesprini, era quello di riuscire a trovare una figura in continuità con l’operato degli ultimi anni ed in sintonia con le sfide future. Ceccarani che ha contribuito al risanamento della società, ha presentato le dimissioni a settembre e se ne è andato ad ottobre.



Questa sostituzione, arrivata subito dopo l’insediamento della nuova amministrazione Vesprini, ha creato non poca preoccupazione nel Comune rivierasco, visto e considerato che nelle mani della direzione c’è il piano industriale, il controllo dei costi e la gestione del personale. Il nuovo bando è arrivato in un momento estremamente delicato per la nuova amministrazione che negli stessi mesi è stata alle prese anche con altre sostituzioni dirigenziali all’interno della macchina comunale.