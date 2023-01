PORTO SAN GIORGIO - Uno spazio in piazza Matteotti per celebrare l’amore. Amministrazione comunale e Pro Loco hanno allestito un’isola-giardino con annessa panchina dedicata alla festa di San Valentino. Da oggi sarà accessibile a quanti lo vorranno: è pronta ad accogliere le visite di curiosi e a catturare gli scatti fotografici.

Legato all’iniziativa (nei prossimi giorni l’area sarà addobbata per l’occasione) c’è il contest social. «Una foto potrà permettere di ricevere in regalo un gioiello Rosato – spiega il presidente della Pro Loco Giorgia Squarcia -. Per partecipare occorrerà scattare un selfie sulla panchina e inviarla via whatsapp al numero di telefono 334 1544374 della nostra associazione oppure sulla messaggistica di Facebook ‘Pro Loco Porto San Giorgio’ o Instagram proloco_portosangiorgio».