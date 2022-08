ANCONA - In panchina, anche se si è trattato di semplice test in famiglia come quello di ieri al Paolinelli (e non più a Ponterosso come era stato cumunicato dalla società), è stato sempre il solito grintoso Gianluca Colavitto. L’inizio ufficiale della stagione della sua Ancona è alle porte e, per questo motivo, il “Comandante” biancorosso non ha voluto dare nulla per scontato, nemmeno in amichevole: «Sono momenti importanti. Il calendario lo accettiamo così come ci è stato dato sapendo che la partenza sarà sempre un punto interrogativo. Non aver potuto giocare la Coppa Italia il 20-21 agosto (il turno sarà recuperato il 5 ottobre, ndr) rappresenta un’incognita per noi e per le altre squadre, il 4 settembre per l’esordio con il Siena dovremo mettere ancor più attenzione».

Proprio sui toscani guidati dall’ex tecnico della Lucchese Guido Pagliuca, nella cui rosa scalpita il rientrante ex Milan Alberto Paloschi, Colavitto ha invitato alla massima attenzione: «Affrontiamo una squadra importante che ha elementi che sanno stare in questa categoria e un allenatore preparato. Noi siamo a buon punto, l’impegno in queste settimane non è mai mancato. La rimonta dello scorso anno al Del Conero con il Siena dallo 0-2 al 3-2? Lascia il tempo che trova, fu una gara particolare. Questa è una prima di campionato».



«Il mercato? Sono soddisfatto»

Il discorso, nell’immediato post-match, si è poi spostato anche sul mercato. La sessione estiva terminerà alle 20 del 1 settembre e non è affatto escluso che il direttore sportivo Francesco Micciola non piazzi qualche colpo per puntellare ulteriormente la rosa: «Io sono soddisfatto del roster che mi è stato dato. Alleno calciatori che si applicano e che ci daranno soddisfazione, ne sono convinto. E’ un gruppo nuovo, certe cose vanno comunque affinate». Su eventuali sviluppi in entrata, infine: «Con il direttore Micciola c’è un rapporto quotidiano, le cose le facciamo sempre in due. Anzi, in tre visto che c’è la società. Ogni cosa che avverrà sarà in totale comunione d’intenti. Il 4-3-3 sistema di gioco collaudato? Stiamo lavorando su questo ma non è detto che sia l’unica possibilità nel corso della stagione».



Cargnelutti il nome nuovo

Avevamo preannunciato già dai giorni scorsi che l’area tecnica biancorossa è in allerta per due profili: un difensore centrale e un potenziale centravanti. Per quel che concerne la prima possibilità, visto e considerato che Bianconi (’99) chiuso dai vari Mondonico, De Santis e Fantoni potrebbe risultare distratto dalle voci di mercato sul suo conto, l’Ancona non vuol farsi trovare impreparata. In questo senso non bisogna sorprendersi se, nella giornata di ieri, sia emerso il nome dell’ex Fano, Riccardo Cargnelutti (’99) che sarebbe in uscita dal Potenza. Per il momento sul marcatore scuola Roma non ci sono riscontri – potrebbe essersi trattato di mero contatto tra le parti - ma potrebbe tornare d’attualità nei prossimi giorni. Altra possibilità emersa è quella di Marco Soprano (’96), con un passato nelle Marche con le casacche di Fano e Fermana, appena svincolato d’ufficio dopo la mancata iscrizione del Teramo. In quest’ultimo caso, invece, i connotati sono più della classica boutade di fine operazioni. In conclusione, per toccare il capitolo attaccanti, l’ex centravanti della Pistoiese Michele Vano (’91) – di proprietà del Perugia - accostato anche ai dorici nel periodo giugno-luglio si è accasato in prestito al Rimini.