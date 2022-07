Sedicenne ubriaco trovato su una panchina in piena notte, soccorso e portato in ospedale

CINGOLI - È ancora allarme abuso di alcool tra i giovanissimi. A finire in ospedale, in coma etilico, è stato un ragazzo di 16 anni di Cingoli che nella notte tra venerdì e sabato è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Jesi. Erano circa le due di notte quando i carabinieri sono intervenuti in via Invalidi del lavoro, a Cingoli, dove una pattuglia dei militari dell’Arma ha trovato il giovane disteso su una panchina dei giardinetti. Subito le sue condizioni sono apparse preoccupanti: il 16enne era privo di sensi e attorno a lui c’erano tracce di vomito. I sanitari giunti sul posto sono immediatamente intervenuti per liberargli le vie aeree e poi hanno deciso per il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Jesi. Nel nosocomio, il giovane è arrivato con una intossicazione da alcool che continua a tenere accesi i riflettori su un problema purtroppo sempre più frequente, quello dell'abuso di alcol.