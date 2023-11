PORTO SAN GIORGIO - Mercato del giovedì, buone le presenze in attesa della Fiera d’autunno. L’evento, fissato per il 19 novembre, fa da apripista agli acquisti del periodo che anticipa le festività natalizie. Proficua la giornata di mercato di ieri, con un boom di presenze tra le bancarelle che fa ben sperare per la Fiera d’autunno.

Il referente



Alla sua bancarella di abbigliamento, Gabriele Zeppilli, referente degli ambulanti per la provincia di Fermo, dice che è stato fatto un 15% di sconto a tutti gli ambulanti sulla quota da pagare al Comune: un palliativo ma meglio che niente. «Tutto è già stabilito - rimarca -. Per la Fiera d’autunno c’è da sperare che sia bel tempo e che gli ambulanti partecipino in buon numero. L’evento si farà comunque, indipendentemente dal meteo. La fiera rimandata non avrebbe senso perché poi gli operatori sono impegnati altrove. La planimetria accoglie 320 posti, poi bisogna vedere se parteciperanno tutti. Speriamo che le vie possano essere tutte al completo. Per il momento, la maggior parte degli ambulanti sembrerebbe intenzionata a partecipare, anche se alcuni sono ancora titubanti». Sebbene le previsioni sugli acquisti non siano delle più rosee «alle fiere che si sono tenute di recente sul territorio - spiegato - la gente era tanta, ma acquistava più che altro cibo. È diminuito il potere d’acquisto, se il costo della vita aumenta ma stipendi e pensioni sono sempre gli stessi, la gente arriva a fine mese con difficoltà. In giornate come quella di oggi (ieri, ndr), la gente arriva essendo festa ed essendoci le scuole chiuse, ma compra poco, giusto qualcosa per il cambio di stagione».



I settori



Sempre per l’abbigliamento, la giornata di ieri è stata buona, viste le presenze in città e il tempo nuvoloso ma senza pioggia che ha facilitato gli acquisti. Tommaso Franchi che insieme alla moglie gestisce la bancarella I mercanti, conferma che la giornata è andata benissimo: «Tanto che non siamo ancora riusciti ad andare al bar a prendere un caffè. Il mercato, nei giorni di festa, è il top. Se porti merce ricercata e fai gli abbinamenti, la gente arriva, sceglie e chiede direttamente il conto. Noi facciamo questo lavoro da 42 anni e ci piace. Porto San Giorgio è ancora una piazza buonissima. La spesa parte dai 40 euro e può arrivare fino a 100. Oggi, essendoci di mezzo il ponte, bene o male c’è stato più movimento ma il nostro lavoro è sempre costante». Franchi sarà presente anche per la Fiera d’autunno: «Saremo in via Mazzini. Penso valga la pena partecipare, nonostante la quota sia un po’ cara. Se pubblicizzata a dovere, farà da traino al settore». Nell’ultimo mese, le temperature elevate, hanno penalizzato l’abbigliamento invernale così come quello delle scarpe.

I particolari

Il settore delle borse regge bene ma non benissimo, come conferma il titolare di una delle bancarelle più storiche di viale Buozzi, Dino Ambrosi: «Le vendite? Ho spizzicato. Si lavora poco, gli acquisti sono diminuiti tanto rispetto al passato. Sarà che è stato caldo fino a ieri, abbiamo venduto qualche sacca e qualche tracolla da passeggio. Faccio questo lavoro da 46 anni e altri 30 li ha fatti mio padre. Abbiamo visto cambiare il mercato». Per la Fiera d’autunno Ambrosi non ci sarà: «La via chiusa non favorisce le vendite. Non ne vale la pena se poi le acquirenti sono le stesse che intercetti in settimana. Infermiere e insegnanti, per la maggior parte».