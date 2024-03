PORTO SAN GIORGIO Furto nella notte nella tabaccheria all’incrocio fra via XX Settembre e via Marco Paolo. L'allarme era guasto da tempo e attendevano di sostituirlo. Nel mirino tabacchi e Gratta & Vinci. In piena notte, due ladri sono riusciti a sollevare la serranda esterna, infrangere il vetro antisfondamento e ad entrare all'interno.

La serratura della porta non è stata forzata, hanno invano provato a rompere il lucchett. Una volta dentro, hanno fatto sparire i biglietti, le sigarette e il denaro contante. Erano le 4.40 quando una persona che ha visto allontanarsi verso sud due persone con un sacco in mano ha avvertito le forze dell'ordine. I due si sono poi dileguati, molto probabilmente avranno avuto un'auto che li aspettava nelle vicinanze. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono poi andati a casa del titolare per avvertirlo.



Gli accertamenti



I carabinieri indagano sul fatto e stanno controllando le immagini registrate dalle telecamere agli ingressi della città in cerca di una traccia che li aiuti a identificare i responsabili del furto. Il titolare della tabaccheria, Matteo Perticarini, ieri mattina, in attesa della sostituzione del vetro che da solo costerà un migliaio di euro, ha commentato rassegnato: «Non è la prima volta che si verificano episodi analoghi, anche nelle precedenti gestioni. Abbiamo subito già altri due furti. Una volta, in pieno giorno, è entrato uno con il volto coperto da una maschera. Non ci sentiamo molto tutelati. Ora provvederemo a sostituire la porta d'ingresso e installeremo un allarme».