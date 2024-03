Estrae un coltello a serramanico al pronto soccorso, momenti di panico tra i presenti

FERMO - Momenti di apprensione ieri sera intorno alle 20 al Pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo dove un paziente in evidente stato di alterazione, mentre era in sala di attesa, ha estratto improvvisamente un coltello a serramanico dalla tasca seminando il panico tra i presenti. Immediatamente è intervenuto il personale della Cosmopol che si occupa della vigilanza all'ospedale di Fermo che ha bloccato l'uomo.

Da lì a qualche istante sono intervenuti anche i carabinieri che gli hanno trovato in tasca un secondo coltello. L'uomo è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito prima di essere riaccompagnato in ospedale per le cure mediche.