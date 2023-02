PORTO SAN GIORGIO - Dopo l’emergenza fiamme ora si passa all’emergenza ambiente e salute: l’incendio all’autoparco comunale è stato spento, ma si deve pensare all’immediato futuro. L’intervento dei vigili del fuoco si è ufficialmente chiuso nella mattinata di ieri, con alcuni uomini rimasi a presidiare il luogo dove si era sviluppato l’incendio, le cui cause sono ancora al vaglio degli stessi vigili del fuoco, che stanno svolgendo le indagini e gli accertamenti per capire come ha avuto origine il rogo.

Paura polveri sottili



Anche sotto il profilo della qualità dell’aria si attendono i risultati dei primi rilievi effettuati dalle due centraline collocate a Pian della Noce e prima di Capodarco, ovvero a sud e a nord del sito andato a fuoco nella mattinata di venerdì scorso. Misurazioni ancora in corso quindi, con le prime misurazioni che dovrebbero arrivare non prima di lunedì pomeriggio. «Nel frattempo – dice l’assessore all’ambiente Fabio Senzacqua – si raccomanda prudenza nella zona circostante l’autoparco comunale». Ovvero, come ha fatto sapere il sindaco Valerio Vesprini, nella serata di venerdì, ora che la situazione è tornata alla normalità, «si raccomanda cautela nei pressi della zona investita dall’incendio, di tenere precauzionalmente le finestre chiuse, di non esporre indumenti all’aperto e di non raccogliere ortaggi o cibo che abbia avuto contatto con le esalazioni della combustione».



Scuolabus in servizio



Ripreso regolarmente il servizio bus scolastico, sospeso venerdì perché i pulmini erano stati coperti da fuliggine, pulmini poi prontamente sanificati. I problemi logistici, per il Comune in questo caso, però restano. I mezzi, siano essi quelli della Sgds Multiservizi sia quelli della protezione civile, sono in salvo e momentaneamente collocati in parte nel cortile Bazzani, in parte nell’area intorno all’ex mercato ittico. Una sistemazione provvisoria, ribadisce il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Lavori Pubblici, Lauro Salvatelli. Ci sono da sistemare logisticamente pure i dipendenti e con i due mezzi distrutti dalle fiamme (una macchina spazzatrice e il trattore pulisci spiaggia), ci saranno alcuni disagi.



La raccolta rifiuti



«Le macchine per raccogliere i rifiuti – spiega l’assessore Senzacqua – sono state salvate tutte e il servizio è stato svolto già ieri. Potrebbe esserci qualche problema per la distribuzione dei sacchetti e potremmo dare la possibilità di utilizzare, per qualche settimana, sacchetti diversi da quelli abituali. Fermo restando l’obbligo di differenziare». Diverso il discorso della pulizia delle strade. «Ora tutto è in carico all’unica macchina rimasta» aggiunge l’assessore, che precisa anche che si cercherà di «ridurre al minimo i disagi, facendo in modo di garantire i servizi ai cittadini».

Si vedrà ora anche come andare avanti nella pulizia della spiaggia, visto che il trattore, come detto, è andato distrutto dall’incendio. Nel mentre si aspetta di poter fare la conta esatta dei danni che pare ammontino ad alcune centinaia di migliaia di euro, come anticipato dal sindaco Vesprini. Ma bisognerà aspettare il dissequestro del cantiere.