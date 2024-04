ASCOLI Autobus che non riescono a fermarsi per far salire gli utenti, residenti che non riescono a rientrare nel proprio garage o, in qualche caso, nella propria abitazione. Tutta colpa della sosta selvaggia che si espande a vista d’occhio, come l’edera, e di chi sistematicamente, non trovando posto, lascia l’automobile ovunque, anche in mezzo alla carreggiata o a ridosso di incroci, senza rendersi conto di andare a intaccare interessi e vivibilità di tanti altri cittadini. Uno scenario sicuramente complicato dalla crescente presenza dei cantieri che, inevitabilmente, riduce i posteggi disponibili, ma adesso la crociata dell’Arengo per cercare di arginare il fenomeno del “parcheggio impazzito”, senza il rispetto delle regole basilari, si combatte anche con l’arma dei dissuasori.

APPROFONDIMENTI LA PIAGA Falsi addetti Enel e Ciip ad Ascoli, serve una rete di protezione per tutelare gli anziani. L'allarme di Tilli, Movimento di difesa del cittadino LA POLEMICA Ampliamento dello stadio Ciarrocchi, la Samb: «Non serve la fidejussione»

Le ordinanze

Ovvero elementi che possano evitare fisicamente che le auto posteggino anche sulle fermate del bus, davanti ai portoni ostruendoli e di fronte ai passi carrabili rendendoli inaccessibili. Su questo fronte, dopo una serie di installazioni nei mesi scorsi, ecco ora un’altra infornata di ordinanze e determinazioni comunali, anche su richiesta e segnalazione dei cittadini, per risolvere alcuni casi di criticità, tra cui anche quello relativo al centralissimo viale De Gasperi dove gli autobus di linea rischiano spesso di non potersi fermare far salire gli utenti per la sosta irregolare di vetture ovunque, nonostante le contravvenzioni elevate dalla polizia municipale. A seguito di numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e continui interventi nella zona all’intersezione di viale De Gasperi con via Alighieri, la polizia locale ha riscontrato la difficoltà di manovra per i bus del trasporto pubblico proprio a causa delle soste irregolari in prossimità dell’area necessaria ad effettuare la svolta. Tali soste irregolari di auto, lungo la carreggiata, avvengono in particolar modo in orario serale o notturno e nei fine settimana o in concomitanza di importanti eventi cittadini.

Tutto ciò nonostante i numerosi interventi degli agenti di polizia locale per la contestazione delle violazioni commesse. Si è arrivati, quindi, alla decisione di installare dissuasori di sosta in numero e posizione tali da inibire efficacemente la sosta irregolare sulle zone zebrate nella zona tra via Alighieri e viale De Gasperi. Inoltre, per consentire ai bus di stazionare sarà installata una segnaletica verticale in viale De Gasperi per indicare uno spazio di 50 metri sul lato est riservato alla fermata bus dalle 6 alle 24 e sul lato sud dalle 6 alle 21, con divieto di sosta e rimozione coatta.

I dissuasori

Oltre a viale De Gasperi, sono state predisposte ordinanze per installare nuovi dissuasori anche in diverse altre zone della città sempre per la sosta selvaggia. Dissuasori che verranno sistemati per consentire ai proprietari l’accesso (finora spesso impedito dalle auto in sosta irregolare) in una serie di passi carrabili in via Angelini, in via Mameli, in via Pergolesi e in via Catania, mentre in via Lucania sarà istituito il senso unico con divieto di sosta su un lato.