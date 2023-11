FERMO Aveva acceso un bengala, maneggiandolo pericolosamente e tentando, con le scintille, di colpire il guardalinee che si trovava vicino alle tribune per disturbarlo e impedirne seppur parzialmente l’attività. Non solo: spalleggiato da altre persone aveva opposto resistenza ai carabinieri che provavano ad identificarlo. E’ per questo che il questore di Fermo Luigi Di Clemente ha emesso nei giorni scorsi un Daspo di due anni, un divieto di accesso a manifestazioni di carattere sportivo, esteso a tutti gli incontri di calcio in ambito nazionale, nei confronti del ventenne, residente a Porto San Giorgio.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Porto Sant'Elpidio, un quadro di Lorenzo strega Djokovic e il campione lo ospita alle Atp Finals di Torino



La decisione



Come si diceva il provvedimento si è reso necessario poiché i carabinieri della stazione di Porto San Giorgio hanno segnalato dei disordini avvenuti presso il campo sportivo di Marina Palmense dove, il 4 novembre scorso, si è disputato l’incontro di calcio tra le compagini della Palmense e della Sangiorgese-Monterubbianese. In particolare i militari, in servizio di ordine pubblico, hanno segnalato il comportamento di un giovane tifoso sangiorgese che, dopo aver acceso un bengala, lo maneggiava pericolosamente tentando, con le scintille, di colpire il guardalinee sotto le tribune per disturbarlo e impedirne parzialmente l’attività.

Lo stesso tifoso poi, spalleggiato da altri sostenitori della compagine sangiorgese, in corso di identificazione, ha un atteggiamento di contrasto nei confronti dei carabinieri, resistendo in modo energico ai tentativi di identificazione che è avvenuta, con fatica, solo alcuni minuti poco dopo, anche a seguito di altro personale dell’Arma intervenuto di rinforzo. Il giovane già in passato era stato colpito da un altro provvedimento emesso dal questore di Fermo, in quel caso di divieto di accesso ai locali pubblici (cosiddetto Dalp) della durata di 6 mesi per delle intemperanze avvenute all’interno di una discoteca della provincia.

Con l’ultimo provvedimento invece il tifoso non potrà assistere per due anni a tutti gli incontri di calcio, dalla serie A, ai tornei, ai campionati dilettantistici, anche in occasione di partite amichevoli. Inoltre non potrà frequentare tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni