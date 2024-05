FERMO In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, oggi era in programma a Fermo, per tutto il giorno, un ricco calendario di iniziative al bosco di Monte Cacciù. A causa delle condizioni meteo avverse, il tutto è stato rinviato a data da destinarsi. Rimangono invariate le visite guidate, la camminata del Cai e la camminata nel bosco. Inoltre sabato e domenica il bosco sarà aperto per visite guidate. Il programma prevedeva la presenza degli alunni delle scuole primarie Don Dino Mancini e Capodarco che avrebbero dato voce agli alberi raccontandone le caratteristiche botaniche, miti e leggende, la mostra degli eco acquarelli di Alessia Roselli ed un laboratorio per bambini, l’en plein air di Fermoinacquerello, la memoria del verde con biografie sul nostro rapporto con la terra e l’ambiente a cura di Roberto Scanarotti della Libera Università di autobiografia di Anghiari, la musica con il Conservatorio Pergolesi e la merenda con le erbe a cura della Fattoria Sociale di Montepacini. Un ricco cartellone che vede la partecipazione di Legambiente, Italia Nostra, Unipop Fermo, #nelnostropiccolo, Fattoria Sociale Montepacini, Cai, Auser, chi mangia la foglia, Montani (Agraria di Montegiorgio), Conservatorio Pergolesi, Fermo in Acquerello, Centro Sociale di Castiglione.

Sette ettari

«Un parco di 7 ettari che sarà teatro di un evento, rinviato a data da destinarsi, per cui ringraziamo l’Asite e le associazioni per il prezioso supporto – ha detto il consigliere comunale Eleonora Luciani – che come Comune e come Asite abbiamo provveduto a ripulire essendo un polmone verde importante, che fa parte del 33% di verde che ha Fermo». Il sindaco Paolo Calcinaro ha ricordato come «l’area non avesse avuto a suo tempo attenzioni da parte di acquirenti e grazie al presidente della Steat Remigio Ceroni c’era stata un’interlocuzione con il Comune di Fermo per portare avanti cura e progettazione. Un grazie al consigliere Eleonora Luciani, all’assessore Alessandro Ciarrocchi, a Oriano Marinangeli dell’ufficio Ambiente, Gionni Renzi dell’Asite, all’associazionismo ed Ettore Fedeli per il ruolo di coordinatore di queste azioni». «Senza l’associazionismo non ce l’avremmo fatta - ha detto l’assessore Ciarrocchi –: ci siamo messi al lavoro, un grande lavoro di pulizia del parco con gli uffici e l’Asite è stato fatto». «Un grazie alle amministrazioni come Comune e Steat, un grazie alle competenze ed alle passioni che si sono messe insieme per un approccio sul bosco del Monte Cacciù che non è solo scientifico ma olistico, complessivo e che potrà diventare la grande “aula magna” della città», le parole di Fedeli di Unipop.