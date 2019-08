Compra alcolici per un minore. arriva la multa Nei guai anche un barista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Controlli a tutto campo per evitare l’abuso di alcol e stavolta nei guai finisce anche un esercente, per aver somministrato bevande ad un minore. E’ capitato per ben due volte in quel di Porto San Giorgio. Il lavoro a tappeto della polizia ha fornito i suoi risultati, poiché ben due sono state le persone colte in flagrante, mentre cedevano alcol a minorenni.Il primo era un semplice cittadino, che verosimilmente aveva fatto da tramite per consentire a chi non poteva farlo di acquistare una consumazione. In un altro caso, invece, è stato sanzionato direttamente l’esercente mentre consegnava il drink a un ragazzo, evidentemente senza prima essersi sincerato che avesse raggiunto la maggiore età. Per entrambi una multa salata che sarà un chiaro disincentivo a ripetere comportamenti del genere.