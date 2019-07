Servono bevande alcoliche a minori di 16 anni: due baristi nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Durante i controlli effettuati da polizia e vigili urbani, due barman sono stati pizzicati a somministrare bevande alcoliche a minori di 16 anni. Per entrambi è scattata la denuncia.I controlli nascono anche alla luce del recente provvedimento del sindaco a tutela dei minorenni. «L’ordinanza - ha spiegato Loira- non colpisce solo gli chalet ma anche i supermercati, avendo un duplice valore. Innanzitutto, si tratta di una richiesta di attenzione da parte degli esercenti, tenuti anche ad esporre cartelli che informino la clientela sulla vietata vendita di alcolici a minori, anche per interposta persona, vista la frequente modalità di acquisto e cessione di bottiglie da parte di maggiorenni che poi li passano ai minorenni».