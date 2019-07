Ubriachi spaccano specchietti, un testimone li inchioda: denunciati

di Remo Quadri

OSIMO - Si divertivano a spaccare gli specchietti delle auto in sosta, affiancandole con la loro vettura. Uno guidava, ubriaco fradicio, accostandosi alle altre auto, l’altro colpiva e poi via a tutto gas. Le loro scorribande però sono state notate da un passante, che ha chiamato il 113 per segnalare quello che stava accadendo, fornendo il modello dell’auto dei vandali e anche il numero di targa. Così la fuga di due osimani di 44 e 30 anni è durata poco: una Volante del commissariato di polizia di Osimo li ha rintracciati e denunciati alla Procura per il reato di danneggiamento aggravato in concorso di auto in sosta.