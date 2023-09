Porto San Giorgio, poca igiene e scarsa sicurezza: multe per migliaia di euro allo chalet

PORTO SAN GIORGIO - Poca igiene e carenze dal punto di vista della sicurezza sul lavoro: multe per migliaia di euro da parte dei carabinieri ad uno chalet sul lungomare di Porto San Giorgio.

I Carabinieri della Compagnia di Fermo, insieme al personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno e al Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Ancona, hanno eseguito controlli straordinari nel territorio di Porto San Giorgio, focalizzandosi su alcune strutture balneari, tra cui alcuni chalet. In uno chalet del lungomare di Porto San Giorgio sono state riscontrate gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie, con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa di 1.000 euro e la richiesta di adozione di misure prescrittive da parte dell'Ast competente. Inoltre, il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha contestato al titolare dello chalet violazioni, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali violazioni possono comportare pesanti sanzioni, incluso un'ammenda di 12.000 euro e, in mancanza del pagamento, un'eventuale pena detentiva fino a 8 mesi. Al momento, sono in corso ulteriori approfondimenti documentali per accertare ulteriori dettagli e responsabilità.