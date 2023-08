FERMO - Blitz contro i furti negli chalet con due casi risolti, uno a Porto Sant’Elpidio e l’altro a Pedaso. I carabinieri Porto Sant’Elpidio hanno identificato e denunciato un 33enne ucraino, già gravato da analoghi precedenti. Il giovane è accusato di furto aggravato e inosservanza di provvedimenti dell’autorità.

Dopo la denuncia presentata dal titolare de “Il Giardino” è stato possibile avviare una serie di accertamenti: gli investigatori hanno analizzato i filmati di videosorveglianza privata, identificando il sospettato come l’autore del furto di denaro dal fondo cassa messo a segno alla fine di luglio. Il 33enne è stato anche deferito per inosservanza di un provvedimento dell’autorità, essendo destinatario di un foglio di via obbligatorio da Porto Sant’Elpidio emesso dal questore di Fermo nel mese di maggio.



L’altro caso



I carabinieri di Pedaso, invece, hanno concluso un’indagine grazie al tempestivo intervento richiesto in questo caso dal titolare dello stabilimento “Chalet Bagni Sant’Andrea” relativo alla spariazione di due bici: anche qui grazie alle telecamere è stato possibile identificare e deferire un cittadino della Repubblica Ceca, 50enne, responsabile del reato di furto aggravato. Le biciclette rubate sono state restituite ai proprietari, dimostrando anche l’importanza del supporto da parte dei cittadini. Il comando provinciale sottolinea infatti l’importanza di denunciare tempestivamente i furti e di collaborare attivamente con le forze dell’ordine, fornendo informazioni preziose per identificare i responsabili. La sicurezza delle coste e degli stabilimenti balneari dipende anche dalla cooperazione tra cittadini e autorità.