PORTO SANT'ELPIDIO Sarà un anno pieno di iniziative, eventi ma con un occhio molto centrato sull’aiuto alle imprese quello di Confartigianato, a fare un bilancio 2023 e una previsione sull’anno in corso è la referente cittadina dell’associazione di categoria fermana che ha deciso di investire molto su Porto Sant’Elpidio, a partire proprio dall’anno scorso con eventi enogastronomici di rilancio del territorio attraverso il turismo del gusto.

La sede

Lo spostamento della sede a poca distanza, ma nella più strategica arteria del centro, da via don Minzoni a via Cesare Battisti, era mirato proprio all’ampliamento dell’attività e difatti negli uffici della nuova sede, con Milena Sebastiani, c’è la consulente Cinzia Trasatti da poco assunta e uno staff tra impiegati part-time e professionisti che offrono servizi a 360° alle attività artigianali. «Nel 2023 la Confartigianato ha investito su Porto Sant’Elpidio, con nuove assunzioni e una nuova sede, i nostri uffici sono in grado di offrire tutti i servizi alle piccole imprese, la contabilità, le paghe, il servizio di patronato e crediti, tutto il settore legato alla sicurezza e quello dell’ambiente, stiamo lavorando a 360° per le imprese e siamo soddisfatti per le adesioni, quindi sotto questo aspetto il bilancio è positivo. In tempi di crisi diventa fondamentale il supporto dell’associazione di categoria perché l’unione fa la forza» dice Sebastiani. Si aggiunge all’attività normale diretta alle imprese, tutta la componente degli eventi, che va a coincidere con le iniziative che l’amministrazione mette in campo durante l’anno, non per niente Sebastiani fa anche parte della Consulta sul turismo e ha alle spalle anni di esperienza diretta in quanto è stata assessore al Turismo proprio negli anni in che hanno collimato con lo sviluppo turistico della cittadina rivierasca. C’è un’esperienza diretta sul campo che tiene alto il valore di iniziative evergreen come quelle dedicate alle attività di somministrazione alimenti e bevande, più in generale ai ristoranti che fanno rete e portano avanti insieme progetti mirati, dentro e fuori regione. Dall’iniziativa autunnale che premia i migliori vini Falerio e Falerio Pecorino al festival dello Stoccafisso durante le settimane dedicate alla fiera di San Crispino ad ottobre, fino alle serate fashion con le più belle e i più belli d’Italia, concorsi che coniugano sempre anche le sfilate di moda, coinvolgendo i negozi locali di abbigliamento, calzature, accessoristica.

Lo scopo

In questa direzione c’è la volontà di potenziare sempre di più quest’aspetto. «Per quanto riguarda il comparto turistico – dice Sebastiani – nel 2023 abbiamo portato avanti le nostre ormai tradizionali iniziative, eventi consolidati, negli ultimi anni siamo cresciuti esponenzialmente anche nelle partecipazioni fuori Regione, il Festival dei Primi Piatti a Foligno ne è il più classico esempio, c’è una collaborazione con la Confcommercio di Foligno per cui abbiamo riservati gli spazi e ogni volta è un successo per le attività che partecipano all’iniziativa fuori porta» dice Sebastiani, che da quest’anno coordina anche l’associazione anziani e pensionati di Confartigianato.