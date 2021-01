Si è spenta Maria Marzetti, la città in lutto per la sua centenaria

PEDASO - La comunità piange la perdita della sua memoria storica. È scomparsa di recente la centenaria, Maria Mascaretti, all’anagrafe Andreina Maria Mascaretti Evangelisti.

Madre di famiglia, insegnante, scrittrice, poetessa ma ancor più custode gelosa della storia del suo paese che mai si è stancata di raccontare. L’anziana si è spenta serenamente nella sua casa, venerdì alle 12.45, all’età di 100 anni.

Lascia le figlie e gli amati nipoti. Nella morte, si riunirà all’adorato marito Giuseppe, scomparso già da diversi anni. I funerali si svolgeranno oggi, alle 11, nella chiesa di Santa Maria e San Pietro di Pedaso. Maria, nel ricordo di tutti coloro che l’hanno conosciuta, rimarrà una voce autorevole nel suo continuo e tenace desiderio di narrare usi e costumi di una Pedaso che ormai non c’era più ma che attraverso le sue parole squillanti non smetteva d’incuriosire ed affascinare chi la stava ad ascoltare. Tanti gli scritti attraverso i quali amava descrivere il suo paese natìo. Fra i tanti, l’ultimo libro pubblicato, giusto qualche anno fa nel 2018, presentato in occasione di un’iniziativa per la Festa della donna, «ai miei compaesani -così aveva scritto- per un caro ricordo». Narrava con lucidità e caparbietà con la quale narrava l’identità pedasina, voleva che la storia venisse tramandata e non si perdesse. Fino a qualche anno fa’ era solita fare visita nelle scuole per portare il suo contributo sulla storia di Pedaso che descriveva con dovizia di particolari a partire dalle origini. Fu lei a tramandare la leggenda della campana sommersa secondo la quale, dal racconto di un subacqueo pare fossero state rinvenute vecchie mura di case sommerse a largo della costa di Pedaso, provenienti dall’antico castello franato in mare. A detta della Mascaretti, sapiente narratrice, nelle notti di tempesta, si poteva ancora sentire risuonare la campana della chiesetta. Questo e tanti altri sui racconti su Pedaso. Cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale, «se ne va un patrimonio di conoscenze e di esperienze insostituibili» ha detto il vice sindaco Carlo Bruti.



