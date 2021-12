Dina ha tagliato il traguardo dei 105 anni, grande festa in famiglia per la super nonna

MACERATA - La signora Dina Broglia ha compiuto 105 anni. È nata infatti a Sforzacosta di Macerata il 14 dicembre 1916, ultima di 5 sorelle, da papà Benedetto, ferroviere, e da mamma Santa Catini. Si è sposata nel 1940 e ha seguito il marito Umberto ad Apiro dove quest’ultimo era stato trasferito da poco in qualità di operaio dell’Unes (Azienda Elettrica di allora).

Ha avuto tre figli maschi ed ha contribuito all’economia familiare con il suo lavoro di sarta. Nel 1958 la famiglia si è trasferita a Macerata per motivi di lavoro del marito. L’anno successivo purtroppo è rimasta vedova.

Dina tuttavia non si è persa d’animo e per provvedere alla crescita dei figli ed ai loro studi ha esercitato più intensamente il lavoro di sarta. Nonostante le avversità, è stata da sempre un donna molto impegnata sia nell’Azione Cattolica che nel volontariato sociale. Ha dato il meglio di sé nella comunità parrocchiale di Santa Croce, dove vive da tanti anni. Ha svolto inoltre un’importante attività presso un Ente che si prendeva cura di donne in particolari difficoltà. Nel corso dagli anni la sua famiglia si è allargata con nipoti e pronipoti, di cui Dina è veramente orgogliosa. Un bellissimo traguardo per lei e per la sua famiglia festeggiato con gioia.

