Arduina, ex cuoca e super nonna a 105 anni: al sindaco Moschella di Sirolo svela il segreto delle sue tagliatelle

SIROLO - Arduina Camilletti, classe 1919, ha festeggiato 105 anni alla presenza del sindaco di Sirolo Filippo Moschella.

Arduina, dopo aver vissuto per tanti anni nella Frazione Coppo, oggi risiede con il figlio Fiorenzo Brilli e la nuora in zona Maratta, circondata dall’affetto dei tre figli, degli otto nipoti e dei 14 pronipoti, con cui interagisce con piena lucidità e invidiabile forza d’animo.

«Sono rimasto colpito dal vigore di Arduina – racconta il sindaco Moschella – che, senza sosta per quasi un’ora e mezza mi ha raccontato con chiarezza eventi della sua vita mostrandomi fotografie e documenti, precisando particolari e date, confidandomi anche il segreto delle sue tagliatelle, dato che ha lavorato come cuoca per tanti anni».