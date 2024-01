MONTEGRANARO Arriva da Montegranaro il primo caso di maltrattamenti in famiglia del 2024, che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 46enne residente nel comune calzaturiero. Le violenze, in questo caso, si sono rivolte ai danni dell’anziana madre, che si è decisa a denunciare una situazione che proseguirebbe ormai da alcuni anni, costringendola a modificare le abitudini di vita. La signora ha riferito ai militari della locale stazione i reiterati comportamenti aggressivi e minacciosi messi in atto dal figlio da lungo tempo. La vittima, fino ad oggi, non aveva mai fatto ricorso alle cure mediche, ne aveva chiesto in precedenza l’intervento delle forze dell’ordine.

La Procura

Il personale dell’Arma, raccolta la denuncia, ha informato la Procura della Repubblica, che ha deciso di attivare il codice rosso, così da garantire tutela alla donna ed approfondire le condotte del 46enne per fare piena luce sull’accaduto. Il comando provinciale dei carabinieri ribadisce l’importanza della denuncia.

Il metodo

Si tratta dell’unico modo possibile per avviare un percorso di giustizia e garantire la protezione alle vittime, permettendo loro di rompere il silenzio e di ricevere il supporto necessario. «La denuncia – evidenzia l’Arma - è il primo passo per porre fine a situazioni di abuso e per mettere in atto misure di prevenzione e protezione. I carabinieri, in questo caso, hanno prontamente risposto alla denuncia della vittima, garantendo così la sua sicurezza e avviando le procedure contro l'aggressore. È fondamentale che tutti, in qualunque contesto, si sentano liberi di segnalare episodi di violenza e di non restare isolati. Soltanto attraverso una collaborazione tra le vittime, le forze dell'ordine e le autorità competenti sarà possibile contrastare e sradicare definitivamente il fenomeno della violenza domestica».