Camioncino contro un'auto sulla Mezzina: grave una donna, arriva l'eliambulanza. Traffico in tilt

MONTEGRANARO - Grave incidente questa mattina sul provinciale 43 "Mezzina" nel territorio di Montegranaro: una donna portata in eliambulanza all'ospedale di Torrette. Lo schianto è avvenuto inntrono alle 8, quando, per casue ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrati un'auto ed un camioncino. Ad avere la peggio la donna, portata d'urgenza a Torrette in eliambulanza, mentre il conducente del furgoncino, meno grave, è all'ospedale Murri di Fermo. L'elicottero di soccorso è atterrato sulla carreggiata: inevitabili le ripercussioni sul traffico della zona.

