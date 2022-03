Si scontra con un'auto parcheggiata, una persona ferita incastrata tra le lamiere

SANT'ELPIDIO A MARE - Due squadre, una del Comando di Fermo ed una del distaccamento di Civitanova Marche sono intervenute per lo scontro tra due auto, una di queste era parcheggiata, a Bivio Cascinare. Il personale intervenuto ha provveduto ad estrarre una persona per poi consegnarla ai sanitari giunti sul posto. Si è provveduto quindi alla messa in sicurezza delle vetture. Il tratto di strada interessato dallo scontro è rimasto chiuso al traffico per circa due ore.

