MONTEGRANARO Un quinto defibrillatore automatico è ora disponibile per le vie della città veregrense. Si è svolta infatti la cerimonia di consegna del rinnovato macchinario salvavita, posizionato nel quartiere industriale di Villa Luciani, all’altezza del civico 25 di via Alpi.

Iniziativa promossa dalla Croce Gialla Anpas, così come avvenuto per i quattro Dae donati in precedenza e già a disposizione della popolazione in diversi angoli di Montegranaro. L’ultima apparecchiatura è stata donata da parte del consigliere della pubblica assistenza cittadina, Marco Marchini, mentre la teca allarmata di contenimento è un omaggio giunto dall’associazione Inner Wheel, Distretto 209 Italia.



Il discorso



Al momento dell’apposizione muraria, per un breve discorso celebrativo, al fianco del primo cittadino Endrio Ubaldi, naturalmente, i vertici della Croce Gialla a partire dal presidente Andrea Doria e Niccolò Venanzi, consigliere nonché presidente del consiglio comunale. Quasi inutile ricordare la presenza capillare di questi strumenti che spesso risultano decisivi quando si deve affrontare un’emergenza.